Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Rossi'nin yeni takımı resmen açıklandı

SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Rossi'nin yeni takımı resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Uruguaylı futbolcunun yeni takımı belli oldu. Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde; Diego Rossi'nin transferi hakkında ABD ekiplerinden Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 22:59
SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Rossi'nin yeni takımı resmen açıklandı

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan Diego Rossi'ye veda edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

KAP GELDİ!

Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde, Diego Rossi'nin transferi hakkında ABD ekiplerinden Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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