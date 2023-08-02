SON DAKİKA - Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Rossi'nin yeni takımı resmen açıklandı

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan Diego Rossi'ye veda edildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
KAP GELDİ!
Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde, Diego Rossi'nin transferi hakkında ABD ekiplerinden Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde;
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.