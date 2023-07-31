Fenerbahçe'de ayrılık! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak deneyimli hücum oyuncusu Joao Pedro'ya veda ediliyor.

A Spor'un haberine göre; Joao Pedro, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'ya transfer oluyor.

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan Joao Pedro, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Form tutmakta zorlanan deneyimli futbolcu, kendisinden bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertli forma altında 28 maçta forma giyen Joao Pedro 5 kez gol sevinci yaşadı.