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Fenerbahçe'de ayrılık! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu. Takımdan ayrılacak olan deneyimli hücum oyuncusu, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'ya transfer oluyor. Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Gremio'ya imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:02
Fenerbahçe'de ayrılık! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak deneyimli hücum oyuncusu Joao Pedro'ya veda ediliyor.

A Spor'un haberine göre; Joao Pedro, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'ya transfer oluyor.

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan Joao Pedro, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Form tutmakta zorlanan deneyimli futbolcu, kendisinden bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertli forma altında 28 maçta forma giyen Joao Pedro 5 kez gol sevinci yaşadı.

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