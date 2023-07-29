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Tete Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Tete’yi dün İstanbul’a getirdi. Görüşme yapıldı, projeler anlatıldı. 23 yaşındaki yıldız, Bodrum’da son kararını verecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Tete Fenerbahçe için geldi

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere... Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan Brezilyalı yıldızı Tete'yi dün İstanbul'a getirdi hem oyuncuyla hem menajeriyle bir görüşme yapıldı. Tete ve menajerine iyi bir maaş teklifi sunan Fenerbahçe, takımdaki rolü ve içinde yer alacağı projeyi anlattı. Sarı-lacivertliler, yakın dönemde Avrupa'ya satılan Elif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-jae, Arda Güler örneklerini de gösterip kariyerinde büyük bir sıçrama yapacağını da aktardı. Tete, Fenerbahçe ile görüştükten sonra Bodrum'da kısa bir süre tatil yapacak ve ardından kararını Fenerbahçe'ye iletecek. Tete, Premier Lig'den istediği teklifleri alamamıştı.

GREMİO'DA YETİŞTİ

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, 152 resmi karşılaşmada 40 gol atıp 25 asist yaptı.

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