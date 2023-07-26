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Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç flaş açıklamalarda bulundu. Koç, transferi için uzun süre görüşme gerçekleştirdikleri ancak ezeli rakipleri Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47
Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, Wilfried Zaha transferinde karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin bir süredir görüşme halinde olduğu Fildişi Sahilli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

"Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğinde katkımı verip, ilerlemek için çaba göstereceğiz.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi dünya çapında ses getirirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği'ni açılış törenine katılan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

GALATASARAY'A 1959 ÖNCESİ GÖNDERME

"Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?"

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

GALATASARAY'IN ZAHA TRANSFERİNDE AÇIKLADIĞI RAKAMLAR %100 YANLIŞ

"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var.

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha transferi için bomba açıklama! Galatasaray...

Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."

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