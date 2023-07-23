Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesi transferde gözünü karartan Fenerbahçe, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendirdi. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, birçok önemli isimle görüşmelerine devam ediyor. Transferde ayağını gazdan çekmeyen Kanarya'da genç ve potansiyeli yüksek oyunculara da ayrı bir önem veriliyor. Scout ekibinin titiz bir operasyon yürüttüğü Fenerbahçe'ye Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan kritik bir tavsiye geldi. Güney Amerika pazarına oldukça hakim olan Pereira, 20 yaşındaki yıldızın transferini şiddetle önerdi. İşte o isim ve transfer operasyonunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 11:04
TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, dev bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmelerine aralıksız devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Becao gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Oyuncu satışını önemli bir gelir kaynağı olarak gören yönetim, geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

ARDA GÜLER'DEN CİDDİ GELİR!
Son olarak genç yıldız Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, önemli bir bonservis bedelini kasasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

20 milyon euro'luk net bonservis geliri elde eden Kanarya, 10 milyon euro da bonus maddelerini kapsayan bir anlaşma yaptı.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

SZALAI'DEN 15 MİLYON EURO!
Birçok yıldızına teklif gelen Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin de ayrılığının resmileşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

2021 yılında Limassol takımından 2.20 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar savunmacının yeni adresi Almanya olacak.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Transfer görüşmelerine izin verilen başarılı stoper, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcudan 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli kazanacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Kanarya'da geleceğe yatırım yapma hedefi doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, genç yetenekleri takıma kazandırma konusunda takibe devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Operasyonu titizlikle yürüten yönetim, orta sahaya potansiyeli yüksek bir ismi kazandırmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

VITOR PEREIRA DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'yi kazandıran Portekizli hoca Vitor Pereira, transferde yeniden devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Güney Amerika pazarına oldukça hakim olan Pereira, 20 yaşındaki genç futbolcuyu sarı-lacivertlilere tavsiye etti.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Genç yıldızın potansiyeline oldukça güvenen Vitor Pereira, Uruguay'da futbol hayatını sürdüren oyuncuyu şiddetle Fenerbahçe'ye önerdi.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

FABRICIO DIAZ FENERBAHÇE'YE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, son olarak Udinese'den savunma oyuncusu Becao'yu kadrosuna katarken gündeme, Uruguaylı orta saha Fabricio Diaz geldi.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Başkan Ali Koç, Uruguay'da Liverpool Montevideo ekibinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız adayı için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Kulübüyle 2026 yılına kadar bonservisi olan ve kariyeri boyunca ülkesinin dışına çıkmayan Diaz için Kanarya resmi teklifini iletti.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Başkan Ali Koç, Diaz için Uruguay ekibi Liverpool Montevideo'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

20 yaşındaki orta saha ile de görüymeleri önemli bir aşamaya getiren Fenerbahçe, Uruguaylı yetkililerden gelecek cevabı bekliyor.

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