TRANSFER HABERİ: Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, dev bir operasyon yürütüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmelerine aralıksız devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Becao gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.
Oyuncu satışını önemli bir gelir kaynağı olarak gören yönetim, geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam ediyor.
ARDA GÜLER'DEN CİDDİ GELİR!
Son olarak genç yıldız Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, önemli bir bonservis bedelini kasasına koydu.
20 milyon euro'luk net bonservis geliri elde eden Kanarya, 10 milyon euro da bonus maddelerini kapsayan bir anlaşma yaptı.
SZALAI'DEN 15 MİLYON EURO!
Birçok yıldızına teklif gelen Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin de ayrılığının resmileşmesi bekleniyor.
2021 yılında Limassol takımından 2.20 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar savunmacının yeni adresi Almanya olacak.
Transfer görüşmelerine izin verilen başarılı stoper, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcudan 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli kazanacağı ifade ediliyor.
Kanarya'da geleceğe yatırım yapma hedefi doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, genç yetenekleri takıma kazandırma konusunda takibe devam ediyor.
Operasyonu titizlikle yürüten yönetim, orta sahaya potansiyeli yüksek bir ismi kazandırmak için harekete geçti.
VITOR PEREIRA DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'yi kazandıran Portekizli hoca Vitor Pereira, transferde yeniden devreye girdi.
Güney Amerika pazarına oldukça hakim olan Pereira, 20 yaşındaki genç futbolcuyu sarı-lacivertlilere tavsiye etti.
Genç yıldızın potansiyeline oldukça güvenen Vitor Pereira, Uruguay'da futbol hayatını sürdüren oyuncuyu şiddetle Fenerbahçe'ye önerdi.
FABRICIO DIAZ FENERBAHÇE'YE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, son olarak Udinese'den savunma oyuncusu Becao'yu kadrosuna katarken gündeme, Uruguaylı orta saha Fabricio Diaz geldi.
Başkan Ali Koç, Uruguay'da Liverpool Montevideo ekibinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız adayı için düğmeye bastı.
Kulübüyle 2026 yılına kadar bonservisi olan ve kariyeri boyunca ülkesinin dışına çıkmayan Diaz için Kanarya resmi teklifini iletti.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Başkan Ali Koç, Diaz için Uruguay ekibi Liverpool Montevideo'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
20 yaşındaki orta saha ile de görüymeleri önemli bir aşamaya getiren Fenerbahçe, Uruguaylı yetkililerden gelecek cevabı bekliyor.