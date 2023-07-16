Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'ten flaş sözler!

Sarı-lacivertli ekibin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu.

İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da yer aldı.