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Fenerbahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, günün idmanında dar alanda pas çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 14:48
Fenerbahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'da bulunan Petrovski Stadyumu'nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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