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İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Son dakika spor haberi: Transferde dünyaca ünlü yıldızlarla görüşen Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli yıldız Leandro Paredes için harekete geçti. PSG'den ayrılması beklenen yıldız futbolcu hakkında yaşanan gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transferin harekatını tam gaz sürdüren ve son olarak dün Djiku'nun menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transferde büyük oynayan yönetim, üst üste hamlelerine devam ediyor.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da şampiyonluğa ulaşacak kadronun kurulması için düğmeye basıldı.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

İlk olarak gözünü hücum hattına çeviren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yaptı.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, eksik bölgeleri nokta atışı isimlerle güçlendirmek istiyor.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren ve hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takviye istediği mevkileri yönetime rapor olarak sundu.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Arda Güler'in Real Madrid'e satışıyla önemli bir geliri kasaya koyan sarı-lacivertliler, transferde bombaları patlatacak.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, önemli isimlerin kadroya katılacağını ifade etmişti.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Deneyimli hoca, "Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız." sözlerini sarf etmişti.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

PAREDES YARIŞI KIZIŞTI!
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın renklerine bağlamak üzere olduğu 29 yaşındaki PSG'li ön libero Leandro Paredes için son anda devreye girdi.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, iki ezeli rakip Arjantinli yıldızı almak için kıyasıya savaşıyor.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Ve sarı-lacivetliler, 1.80 boyundaki oyuncuda oldukça ısrarcı.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

JUVE'DE KIRALIKTI
Haberde, "İki takım da orta sahasını güçlendirmek istiyor. Paredes iki kulübün de planlarına uyuyor çünkü o Şampiyonlar Ligi kalitesinde" yorumu yapıldı.

İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

2019'da Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in, Fransız ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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