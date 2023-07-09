İspanya'dan flaş iddia: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transferin harekatını tam gaz sürdüren ve son olarak dün Djiku'nun menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Transferin harekatını tam gaz sürdüren ve son olarak dün Djiku'nun menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Transferde büyük oynayan yönetim, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da şampiyonluğa ulaşacak kadronun kurulması için düğmeye basıldı.
Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.
İlk olarak gözünü hücum hattına çeviren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yaptı.
Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, eksik bölgeleri nokta atışı isimlerle güçlendirmek istiyor.
Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren ve hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takviye istediği mevkileri yönetime rapor olarak sundu.
Arda Güler'in Real Madrid'e satışıyla önemli bir geliri kasaya koyan sarı-lacivertliler, transferde bombaları patlatacak.
Transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, önemli isimlerin kadroya katılacağını ifade etmişti.
Deneyimli hoca, "Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin.
Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız." sözlerini sarf etmişti.
Arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.
PAREDES YARIŞI KIZIŞTI!
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın renklerine bağlamak üzere olduğu 29 yaşındaki PSG'li ön libero Leandro Paredes için son anda devreye girdi.
İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, iki ezeli rakip Arjantinli yıldızı almak için kıyasıya savaşıyor.
Ve sarı-lacivetliler, 1.80 boyundaki oyuncuda oldukça ısrarcı.
JUVE'DE KIRALIKTI
Haberde, "İki takım da orta sahasını güçlendirmek istiyor. Paredes iki kulübün de planlarına uyuyor çünkü o Şampiyonlar Ligi kalitesinde" yorumu yapıldı.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Arjantinli orta saha, İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Paredes'in değeri 12 milyon euro civarında.