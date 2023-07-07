TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Kanarya, Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Boşnak santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Edin Dzeko ile transfer piyasasını sallayan Fenerbahçe, Wilfried Zaha'da da geri sayıma geçti.
Lazio kulübünün yanı sıra bazı Avrupa takımlarından da teklifler alan Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna en iyi şartları şu ana dek sarı-lacivertli yönetimin sunduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'a transfer olmayı reddeden 30 yaşındaki tecrübe abidesinin cevabı bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Zaha'ya teklifinin 4 milyon euro maaş ve 4 milyon euro da imza parası olduğu ortaya çıktı.
1.80 boyundaki yıldızın 'Evet' deme ihtimali artık çok yüksek.
Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız oyuncu, milli takımla çıktığı 31 maçta 5 gol attı.
Sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.