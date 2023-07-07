Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Son dakika spor haberi: Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde. Bu isimlerden biri de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve serbest konuma gelen Wilfried Zaha. Golcü futbolcuyla temaslarında ilerleme kaydeden yönetim, transfer için geri sayıma geçti. İşte Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

İkinci takviyesini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Kanarya, Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe, Boşnak santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Edin Dzeko ile transfer piyasasını sallayan Fenerbahçe, Wilfried Zaha'da da geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Lazio kulübünün yanı sıra bazı Avrupa takımlarından da teklifler alan Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna en iyi şartları şu ana dek sarı-lacivertli yönetimin sunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Suudi Arabistan'a transfer olmayı reddeden 30 yaşındaki tecrübe abidesinin cevabı bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe'nin Zaha'ya teklifinin 4 milyon euro maaş ve 4 milyon euro da imza parası olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

1.80 boyundaki yıldızın 'Evet' deme ihtimali artık çok yüksek.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Tecrübeli futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız oyuncu, milli takımla çıktığı 31 maçta 5 gol attı.

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