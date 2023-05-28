TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Enner Valencia'nın yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, yıldız isimleri listesinde bulunduruyor.
Enner Valencia'nın yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, yıldız isimleri listesinde bulunduruyor.
Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapma amacında.
Bir süredir görüşmelerde bulunan yönetim, Zaha ve Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi.
Crsytal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın ekonomik anlamda yüksekten uçması nedeniyle rota Origi'ye döndü.
Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Origi, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak.
Yeni adresi merak konusu olan Belçikalı yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda olan 28 yaşındaki oyuncu transferle ilgili kararını verdi.
PREMIER LİG'İ İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Divock Origi, Premier Lig'de oynamak istediği için İngiltere'ye dönmek istiyor.
Yıldız golcüye Ada ekibi West Ham'ın ilgi gösterdiği iddia ediliyor.
İtalya Serie A'da bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Origi, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Santrfor mevkisinde oynayan yıldız oyuncu, her iki kanatta da görev alabiliyor.
Belçikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 32 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.
Divock Origi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.