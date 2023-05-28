Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yapılan sözleşme görüşmelerinde orta yol bulunamaması nedeniyle farklı arayışlara girildi. Kadrosunu yıldız bir golcü takviyesiyle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Divock Origi'yi gündemine almıştı. Bir süredir görüşmelerde bulunan Kanarya'ya transferde kötü haber geldi. Belçikalı hücum oyuncusu yeni adresine karar verdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:11
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Enner Valencia'nın yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, yıldız isimleri listesinde bulunduruyor.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapma amacında.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Bir süredir görüşmelerde bulunan yönetim, Zaha ve Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Crsytal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın ekonomik anlamda yüksekten uçması nedeniyle rota Origi'ye döndü.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Origi, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Yeni adresi merak konusu olan Belçikalı yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda olan 28 yaşındaki oyuncu transferle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

PREMIER LİG'İ İSTİYOR!
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Divock Origi, Premier Lig'de oynamak istediği için İngiltere'ye dönmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Yıldız golcüye Ada ekibi West Ham'ın ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

İtalya Serie A'da bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Origi, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Santrfor mevkisinde oynayan yıldız oyuncu, her iki kanatta da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi kararını verdi! Fenerbahçe'ye kötü haber

Belçikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 32 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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