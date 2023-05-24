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Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği devam ediyor. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocanın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Jesus'u nayrılık ihtimaline karşı teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetimin yeni hocayla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:26
Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Sarı-lacivertliler, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken, Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Adı Brezilya ekipleriyle anılan deneyimli teknik adam, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"SEZONUN SON GÜNÜ KARARIMI VERİYORUM"

Jorge Jesus, "Başkanımız sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair benimle konuşmak istedi.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Fenerbahçe'nin başlıca gündemlerinden biri Jorge Jesus'un yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı olurken, Sabah Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Öte yandan Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı iddia edilen teknik adamı da duyurdu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

SORU: Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Her gün haberler çıkıyor. Gelecek sezonun planını Ali Koç, Portekizli hoca ile mi yapıyor?

ALİ GÜLTİKEN: Transferlerde bazı durumlar anlık fırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktörden bağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar verme durumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çok zor bir konu.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

Derbilerde bu kadar puan kaybetmiş, final maçlarında fırsatları tepmiş, final maçlarını çok sağlıklı oynayamayan bir teknik adamla yola devam etme kararı çok kolay değil. İçerisinde riskler barındırıyor. O yüzden ben işleyişin biraz daha F.Bahçe'de teknik direktörden bağımsız yürüdüğünü düşünüyorum.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"F.BAHÇE TÜRKİYE KUPASINI KAZANSA BİLE JESUS'LA DEVAM ETMEMELİ"

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç, tüm takımı değiştiremeyeceğine göre Türkiye Kupası'nı kazansa bile Jorge Jesus ile yola devam etmemeli. Çünkü futbolcularla Jesus arasında sevgi elektriği yok.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"MONTELLA BİÇİLMİŞ KAFTAN OLUR"

Başkan Koç, transferleri kendi yapmalı, hocaya bırakmamalı. Kaliteli isimleri alırsa hiçbir teknik adam karşı çıkmaz. Ayrıca ısrarlıyım, F.Bahçe için İtalyan teknik adam Montella, biçilmiş kaftan olur.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"HİÇBİR TEKNİK ADAM JESUS KADAR KADROYLA VE OYUNCULARIN GÖREV YERLERİYLE OYNAMIYOR"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Jesus ile devam etme kararı Başkan Ali Koç'a ait. Eğer Portekizli hocayı bu sezon başarılı buluyor ve devam etmek istiyorsa kendisinin bileceği iş. Ben devam etmezdim."

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"Nedeni de çok açık; dünyanın hiçbir teknik adamı, Jesus kadar kadroyla ve oyuncuların görev yerleriyle oynamıyor. Bu durumda da bir takım oyunu ve istikrar sağlanamaz."

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

FATİH DOĞAN: Ali Koç'un bu planlarını Jesus ile yaptığını düşünmüyorum. Öyleyse yeni bir yanılgı içinde. Jesus'un yaptırdığı transferlerden sonra, oyuncu tercihleri, önce yok sayıp 'Gönderin' dediği isimlerin daha sonra 11'de görev almasına bakınca bu ihtimali mantıklı görmüyorum.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"JESUS'UN GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ"

"Jesus'tan sadece fikir alınabilir. Jesus'un Türkiye'deki güven endeksi aşağı düştü. Bu güven seviyesiyle yola çıkılması da gerçekten büyük bir hata olur."

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"JESUS'UN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

GÜRCAN BİLGİÇ: Ben Jesus'un devam edeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un da bu durum için önlemini aldığını, bağlantılarını yaptığını, raporları değerlendirdiğini sanıyorum. Kesinlikle bir plan yapmışlardır. Sonuçta gelecekler var ama gidecekler de olacak. Sözleşmesi bitenler var, önemli takımların transfer gündemine giren oyuncular var.

Fenerbahçe'den gündem yaratacak hoca hamlesi! Jorge Jesus'un yerine geliyor

"MONTELLA İLE ANLAŞILDIĞI SÖYLENİYOR"

Kadro bir değişim yaşayacak. Görüşülen oyuncularla ilgili Jesus'un da yerine gelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum. Montella ile anlaşıldığı söyleniyor.

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