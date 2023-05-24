Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE (ASPOR) | Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE (ASPOR) | Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Fenerbahçe'de 4, Sivasspor'da 2 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? A Spor canlı izle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE (ASPOR) | Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Alper Ulusoy, kritik maçta VAR hakemi olarak görev alacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - FENERBAHÇE - SİVASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Erdoğan, Ulvestad, Gradel, Saiz, Yatabare

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