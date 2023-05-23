PFDK Samet Akaydın kararını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın'a ceza verilmediğini açıkladı. Kurlu ayrıca İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kurulun diğer kararlarına ilişkin federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 17.05.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, yedek forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 17.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MAHMUT TEKDEMİR'in, 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü hakkında, 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü başkanı TARIK AKSAR hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN B, C, D, E ve MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, H, E, KUZEY TRİBÜN E, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, 16.05.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi BARAN BOÇNAK'ın, 16.05.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 16.05.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK TRİBÜN B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- MANİSA FK sporcusu EDGAR PRIB'in, 16.05.2023 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA FK sporcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA FK sporcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 16.05.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu ISAAC DONKOR'un, 16.05.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ–SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ALTINORDU Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan ALTINORDU-ERZURUMSPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- İSKENDERUNSPOR A.Ş. teknik sorumlusu LEVENT ŞAHİN'in, 16.05.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- FETHİYESPOR Kulübü sporcusu ONUR TAHA TAKIR'ın, 16.05.2023 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü sporcusu MURAT YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KOCAELİSPOR Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BURSASPOR Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR–SOMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ÇORUM FK başkanı OĞUZHAN YALÇIN'ın, 16.05.2023 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK başkanı OĞUZHAN YALÇIN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARŞIYAKA Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA–BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede stadyumda ambulans araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, 16.05.2023 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-KARAMAN FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR Kulübü sporcusu MEHMET ALBAYRAK'ın, 16.05.2023 tarihinde oynanan MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR-68 AKSARAY BLD.SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR Kulübü sporcusu ALPEREN KELEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.