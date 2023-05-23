FENERBAHÇE SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

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