Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.
Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.
Kanarya'nın hocasının adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jesus'un yanı sıra Real Madrid'in başında bulunan Carlo Ancelotti de vardı.
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ilk defa teknik adam konusunda net bir açıklama yaptı.
Rodrigues açıklamasında şunları söyledi:
"Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planımız."
"İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok"
İspanya Ligi'ni kazanamayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni de alamazsa İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.