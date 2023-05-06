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Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu haber Fenerbahçelileri sevindirecek. Kanarya'nın hocasının adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ilk defa teknik adam konusunda net bir açıklama yaptı. Rodrigues "Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planımız. İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok" dedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:31
Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

Kanarya'nın hocasının adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jesus'un yanı sıra Real Madrid'in başında bulunan Carlo Ancelotti de vardı.

Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

"İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok"

Fenerbahçelilere Brezilya'dan müjdeli haber!

İspanya Ligi'ni kazanamayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni de alamazsa İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.

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