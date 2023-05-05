Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor.
Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor.
Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor. Bunların başında da Miha Zajc geliyor.
2018-19 sezonunda Empoli'den transfer edilen, 2020- 21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha, bu sene istediği süreyi alamamasına rağmen en kritik anlarda golleriyle sahneye çıkmayı bildi.