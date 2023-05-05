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Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın mukavelesini uzatmak için yoğun çaba harcıyor. Sarı-lacivertliler, forma giydiği maçlarda takıma büyük katkı veren Sloven yıldızı kaybetmek istemiyor. Kanarya'nın ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor, tecrübeli orta saha için tetikte bekliyor. Fenerbahçe'nin yanıt beklediği Zajc, kulübe imza şartı koydu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor. Bunların başında da Miha Zajc geliyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

2018-19 sezonunda Empoli'den transfer edilen, 2020- 21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha, bu sene istediği süreyi alamamasına rağmen en kritik anlarda golleriyle sahneye çıkmayı bildi.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Yönetim, Fenerbahçe'de yıllık 600 bin Euro kazanan Zajc'la yaptığı ilk görüşmede yeni ücretini 1.5 milyon Euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Sabah'ın haberine göre; Bu zamma sıcak bakan futbolcu, düzenli olarak forma giyme şartı koydu. Sezon sonu yaklaşırken ve sözleşmelerin bitişine az bir zaman kalırken, Fenerbahçe imzaları attırıp sürpriz yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Futbolcuya Beşiktaş kulübünün de ilgisi biliniyor. Siyah-beyazlılar, Zajc'ın F.Bahçe ile bağlarının kopmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Sürenin dolmasıyla birlikte hemen devreye girecek olan Beşiktaş, düzenli oynama teklfini oyuncuya sunacak.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Fenerbahçeli Zajc'a sadece Beşiktaş değil Trabzonspor da ilgi duyuyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Oyuncu aynı zamanda İtalya ve İngiliz ekiplerinin de takibinde.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Miha Zajc, Fenerbahçe kariyerinde 96 maça çıktı. 17 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Zajc, bu sezon 28 resmi maçta görev alırken, 4 gol-3 asistlik performans sergilemeyi bildi.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

GİRESUN'DA GÖREV ZAJC'IN
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Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

İsmail Yüksek sakatlığı, Arao sarı, İrfan Can Kahveci ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Üst adale yırtığı ve antrenman eksikliği nedeniyle Başakşehir, İstanbul ve Sivas karşılaşmalarını kaçıran Zajc'ın, Giresun deplasmanında sahaya 11 çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Zajc telaşı! Slovak yıldız imza şartı koydu

Tecrübeli oyuncu, Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı girmiş ve 5 dakika sonra skoru 1-1'e getiren golü atarak takımına umut olmuştu.

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