Altın kafa Szalai

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında Attila Szalai'nin müthiş kafa golüyle şampiyonluk yarışına tutundu. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya Zajc'ın füzesiyle başladı ve eşitliği sağladı. Ardından Arda Güler'in nefis ortasına Karagümrük savunmasının ardında müthiş yükselerek sert bir kafa vuruşu yapan Szalai, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. Sezonun ilk yarısındaki Karagümrük ve Ümraniyespor maçlarında asist yapan 25 yaşındaki Macar stoper, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı. Genç savunmacı, bu sezon ligdeki ilk golünü Kadıköy'de 4-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında kaydetti. Bu sezon 48 karşılaşmada boy gösteren Szalai, 3 kez fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de D.Kiev'le İstanbul'daki rövanşta ağları sarsan yıldız futbolcu, kırmızı-siyahlılar karşısında attığı altın değerinde golle Fenerbahçe'nin zirve yarışında var olmasını sağladı ve lider Galatasaray'la farkı 6 puana indirdi.

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Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ikinci yarıda attığı iki golle galibiyete uzandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci yarılarda 38 gol buldu.

VALENCIA BOŞ GEÇTİ

Fenerbahçe'de son haftalarda gol yükünü çeken, 26 golle krallık tahtında oturan Ekvadorlu santrforu Valencia, Karagümrük maçını boş geçti. Son 6 maçta ağları havalandıran 33 yaşındaki yıldız golcü, Gümrük filelerini sarsamadı.

GALATASARAY DA KAYBEDECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, hakemlere sert tepki gösterdi. Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım! Buna faul veriyorlarsa, hepsine faul verecekler. Kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım bir daha hakem konuşmak zorunda kalmam. Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek."

İŞTE ARDA FARKI

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ikinci yarıda maçı çevirirken başrollerden birinde Arda Güler vardı. Genç hücum oyuncusu meşin yuvarlağı ayağına her aldığında etkili oldu. İki rakibinden sıyrılıp attığı bir şutta kaleci Batuhan Şen başarılıydı. Attila Szalai'nin attığı golde kornerden ortayı yapan isimdi. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk asistini en kritik maçlardan birinde yapmış oldu. Karşılaşma sonunda teknik direktör Jorge Jesus'tan alkışı kaptı.

ARAO'NUN GOLÜ FAULE TAKILDI

Kanarya, Karagümrük deplasmanında erken bir gol buldu. Willian Arao kenar ortasını kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda Samet Akaydin'in Karagümrük savunmacısı Rayyan Baniya'ya faul yaptığı gerekçesiyle ağlarla buluşan golü iptal etti.

ALTAY RAHAT TOPU KAÇIRDI

Karagümrük'ün Magomed Ozdoev ile bulduğu golde Altay Bayındır büyük hata yaptı. Ebrima Colley'in vuruşunda genç eldiven çok da zor bir vuruş olmamasına rağmen topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Ozdoev topu boş ağlara yolladı. Kariyerinin en rahat gollerinden birini attı.

FERDİ CEZAYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırındaydı. Serdar Aziz, Henrique, Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Emre Mor, Arao ve Valencia, kart görmeleri durumunda Ankaragücü karşısında forma giyemeyecekti. Ferdi Kadıoğlu, 42. Dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Kadıköy'de başkent ekibi karşısında oynayamayacak.

67'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Karagümrük karşısında oyuna erken müdahalede bulundu ve oyuncu değişikliklerini 67 dakikada tüketti. Portekizli teknik adam, ikinci yarıya Pedro-Serdar, Zajc- Arao değişiklikleriyle başladı. Ardından 57'de Arda ve Rossi'yi oyuna aldı. 67'de de Samuel-Alioski değişikliğiyle tüm haklarını 67 dakika içerisinde kullandı.