Favori Kanarya

İdda, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranlarını belirledi. Sarı-lacivertliler çeyrek final ve yarı final yolu hesaplanarak favori gösterildi. İddaa, Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürmesine 2.40 oran veriyor. Galatasaray'ın oranı 2.90. Başakşehir'in ise 5.00.
İdda, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranlarını belirledi. Sarı-lacivertliler çeyrek final ve yarı final yolu hesaplanarak favori gösterildi. İddaa, Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürmesine 2.40 oran veriyor. Galatasaray'ın oranı 2.90. Başakşehir'in ise 5.00.