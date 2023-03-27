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Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğin kadrosunu kurmak için genç yetenekleri takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Hamburg altyapısında forma giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Yalçınkaya'ya talip oldu. Genç futbolcuya Fenerbahçe'nin dışında iki Avrupa devinin daha istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:17
Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bünyesine katan Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Bilal Yalçınkaya oldu.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Hamburg altyapısında forma giyen 2006 doğumlu genç yıldız için kulübüyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Genç oyuncu, iki ayağını da etkili kullanıyor.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Futbol zekası şimdiden çok olgun ve etkileyici.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

BİLAL YALÇINKAYA KİMDİR?

Bilal Yalçınkaya, 30 Mart 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

16 yaşındaki oyuncu, futbola FC Süderelbe altyapısında başladı.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

St. Pauli altyapısında da forma giyen Bilal, 2017'de Hamburg altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya sürprizi! Transferde iki dev rakip

Hamburg altyapısındaki 6. sezonunu geçiren genç orta saha oyuncusu, bu sezon U17 takımıyla 15, U19 takımıyla ise 2 maça çıktı.

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