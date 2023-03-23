Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI izle | HAZIRLIK MAÇI

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve bağış gücünü arttırmak amacıyla Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertliler, son provasını Zenit karşısında veriyor. Fenerbahçe - Zenit karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro

Zenit: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.