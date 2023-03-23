Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI izle | HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI izle | HAZIRLIK MAÇI

Euro 2024 Elemeleri sebebiyle verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor. Depremzedelere yardım amacı ile düzenlenen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 18:55
Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI izle | HAZIRLIK MAÇI

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve bağış gücünü arttırmak amacıyla Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertliler, son provasını Zenit karşısında veriyor. Fenerbahçe - Zenit karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro

Zenit: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...
3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60'lık Bahar Öztan'ın hastane odasından son hali...
3 büyükler Sambacı yıldızın peşinde!
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mert Hakan: Her zaman depremzedelerin yanında olacağız
Jorge Jesus: Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz!
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Orucu en erken açan iller
En son hangi il iftar yapıyor?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar'dan Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı! Çağlar'dan Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı! 18:50
Taner Taşkın: Zorlu maçlar oynayacağız Taner Taşkın: Zorlu maçlar oynayacağız 18:47
Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor! Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor! 18:46
Kartal derbi hazırlıklarını sürdürdü! Kartal derbi hazırlıklarını sürdürdü! 18:41
F.Bahçe - Zenit | CANLI F.Bahçe - Zenit | CANLI 18:36
Mert Hakan: Her zaman depremzedelerin yanında olacağız Mert Hakan: Her zaman depremzedelerin yanında olacağız 18:21
Daha Eski
Jorge Jesus: Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz! Jorge Jesus: Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz! 18:20
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu 16:51
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 16:46
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi 16:31
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! 16:05
Devler Ligi sıralaması belli oldu! Devler Ligi sıralaması belli oldu! 15:57