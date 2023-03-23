Fenerbahçe 2-2 Zenit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Bora Aydınlık kaydetti.
Konuk Zenit'in golleri Claudinho ve Malcom'dan geldi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro 34. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
MAÇTA GERGİNLİK
Maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.
Rus taraftarlar stadyumdan çıkarılırken Fenerbahçeli taraftarların Zenit taraftarına tepkisi sürdü. Futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında tartışma yaşandı.