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Fenerbahçe 2-2 Zenit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Euro 2024 Elemeleri sebebiyle verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i ile karşı karşıya geldi.Depremzedelere yardım amacı düzenlenen karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 20:53 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 20:57
Fenerbahçe 2-2 Zenit (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Euro 2024 Elemeleri sebebiyle verilen milli arada Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i ile karşı karşıya geldi.Depremzedelere yardım amacı düzenlenen karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Bora Aydınlık kaydetti.

Konuk Zenit'in golleri Claudinho ve Malcom'dan geldi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro 34. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

MAÇTA GERGİNLİK

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

Rus taraftarlar stadyumdan çıkarılırken Fenerbahçeli taraftarların Zenit taraftarına tepkisi sürdü. Futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında tartışma yaşandı.

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