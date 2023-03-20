Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

ÖMER ÜRÜNDÜL - BAKALIM JESUS DERS ALACAK MI?

Jesus gerçekten çok ilginç bir teknik direktör. Adeta "Benim genel bir kadro ve taktik felsefem yok. O günkü şartlarda istediğim takım tertibini sahaya sürerim. Zaten kimse de önceden hangi takımı çıkaracağımı bilemez!" diyor.