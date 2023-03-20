Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, teknik direktör Jorge Jesus'un kadro tercihini eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:01
Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

ÖMER ÜRÜNDÜL - BAKALIM JESUS DERS ALACAK MI?

Jesus gerçekten çok ilginç bir teknik direktör. Adeta "Benim genel bir kadro ve taktik felsefem yok. O günkü şartlarda istediğim takım tertibini sahaya sürerim. Zaten kimse de önceden hangi takımı çıkaracağımı bilemez!" diyor.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Galatasaray'ın yenilgisiyle bir ümit ışığı yeşermiş çok kritik bir deplasman.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Fizik olarak iyi durumda olmayan İrfan Can Kahveci... Uzun zamandır oynamayan fizik olarak yetersiz Gustavo ve Pedro. 3'ü birden ilk 11'de.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Bu garip kadro ile bir de erken gol yiyorsun sonra tek kale oynuyorsun ama bir plan program yok.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Bu arada da 3 kişinin hiç hazır olmadığı ve Sevilla yorgunu takım risk alırken Alanyaspor ceza kesemiyor.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Sonra devre arası geliyor. Jesus bugüne kadar işler kötü gitse de bazen 1 kişi, ama genelde devre arasında hiç değişiklik yapmaz.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

İlk yarı 1 mecburi değişiklik yapmışken ikinci devreye 3 değişiklik daha yaparak başladı. Çok da gerekliydi.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Ama bu değişiklik, 'İlk 11'de yaptığım büyük hatayı anladım' demek.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Sonra Fenerbahçe yine baskıyı kurdu. 2 penaltı golüyle öne geçti.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Uzun uzatma bölümünde Valencia da sakatlık geçirince değişiklik hakkı yokken bir sıkıntı yaşanabilirdi. Ama Emre'nin mükemmel golü işi bitirdi.

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Bakalım Jesus, bu son örnekten sonra artık daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Yine Ferdi ve Valencia çok başarılıydı. Osayi de iyi görev yaptı. Bana göre sahanın yıldızı müthiş tempo ve mücadelesiyle İsmail'di...

Ömer Üründül'den Jesus'a flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?"

Osayi'nin girer girmez yaptığı net kırmızı kartlık hareketinde Mete Kalkavan, önce kırmızı kartı çıkarırken vazgeçip sarı kart ile işi VAR'a bıraktı. Ama VAR'dan da bir ses çıkmadı.

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