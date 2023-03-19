Alanyaspor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Alanyaspor ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesi sonrası 82. dakikada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce korneri gösterdi ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi.
Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia fileleri havalandırmayı başardı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır