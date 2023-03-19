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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o anlar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 85. dakikada penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası monitöre gelen hakem Mete Kalkavan, Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 21:27
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında bir penaltı daha! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Alanyaspor ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesi sonrası 82. dakikada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce korneri gösterdi ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi.

Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia fileleri havalandırmayı başardı.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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