Sevilla evinde galip 2-1

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rövanşında perşembe akşamı konuk edeceği Sevilla, La Liga'da ağırladığı Almeira'yı 2-1 yendi. Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltısıyla devreyi 1-1 kapattı. Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. Sevilla'da kaleci Bono 37. dakikada, stoper Nianzou ise 52. dakikada sakatlanıp çıktı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rövanşında perşembe akşamı konuk edeceği Sevilla, La Liga'da ağırladığı Almeira'yı 2-1 yendi. Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltısıyla devreyi 1-1 kapattı. Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. Sevilla'da kaleci Bono 37. dakikada, stoper Nianzou ise 52. dakikada sakatlanıp çıktı.