Haberler Fenerbahçe Sevilla evinde galip 2-1

Sevilla evinde galip 2-1

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rövanşında perşembe akşamı konuk edeceği Sevilla, La Liga'da ağırladığı Almeira'yı 2-1 yendi. Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltısıyla devreyi 1-1 kapattı. Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. Sevilla'da kaleci Bono 37. dakikada, stoper Nianzou ise 52. dakikada sakatlanıp çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Sevilla evinde galip 2-1
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rövanşında perşembe akşamı konuk edeceği Sevilla, La Liga'da ağırladığı Almeira'yı 2-1 yendi. Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltısıyla devreyi 1-1 kapattı. Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. Sevilla'da kaleci Bono 37. dakikada, stoper Nianzou ise 52. dakikada sakatlanıp çıktı.
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