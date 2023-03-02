Haberler Fenerbahçe Talepleri çok yüksek

Talepleri çok yüksek

Fenerbahçe'nin Lucas Moura için temasları devam ettirdiği gelen haberler arasında... Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın menajeri Junior Pedrosa, sezon sonu içi bazı takımlarla görüştüklerini açıkladı. Oyuncunun aylık 400 bin euro maaş talep ettiği ifade ediliyor... İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Brezilya'dan da talipleri olan Lucas Moura'nın Fenerbahçe'nin önceliği olduğunu yazmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Talepleri çok yüksek
Fenerbahçe'nin Lucas Moura için temasları devam ettirdiği gelen haberler arasında... Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın menajeri Junior Pedrosa, sezon sonu içi bazı takımlarla görüştüklerini açıkladı. Oyuncunun aylık 400 bin euro maaş talep ettiği ifade ediliyor... İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Brezilya'dan da talipleri olan Lucas Moura'nın Fenerbahçe'nin önceliği olduğunu yazmıştı.
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