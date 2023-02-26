FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelik defans hattına verilecek.
Bu doğrultuda listesini hazırlayan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Leonidas Stergiou...
Transfermarkt.com'da yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, İsviçre ekibi St. Gallen forması giyen genç stoperle ilgileniyor.
20 yaşındaki savunmacının Yunanistan pasaportu da bulunuyor.
Bu sezon St. Gallen formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç futbolcu skor üretemedi.
LEONIDAS STERGIOU KİMDİR?
3 Mart 2002 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine FC Wil altyapısında başladı.
Ardından St. Gallen altyapısına transfer oldu. Şubat 2019'da St. Gallen'da A takıma yükseldi.
1.81 cm boyundaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
20 yaşındaki Stergiou, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yunanistan pasaportu da bulunan Leonidas Stergiou, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.
İsviçre U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Stergiou, İsviçre Milli Takımı ile de 1 karşılaşmada görev aldı.
Genç yıldız, aynı zamanda sağ bekte de forma giyebiliyor.
Leonidas Stergiou'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...