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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 12:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Sarı-lacivertlilerde öncelik defans hattına verilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Bu doğrultuda listesini hazırlayan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Leonidas Stergiou...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Transfermarkt.com'da yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, İsviçre ekibi St. Gallen forması giyen genç stoperle ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

20 yaşındaki savunmacının Yunanistan pasaportu da bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Bu sezon St. Gallen formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç futbolcu skor üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

LEONIDAS STERGIOU KİMDİR?

3 Mart 2002 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Profesyonel futbol kariyerine FC Wil altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Ardından St. Gallen altyapısına transfer oldu. Şubat 2019'da St. Gallen'da A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

1.81 cm boyundaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

20 yaşındaki Stergiou, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Yunanistan pasaportu da bulunan Leonidas Stergiou, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

İsviçre U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Stergiou, İsviçre Milli Takımı ile de 1 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Genç yıldız, aynı zamanda sağ bekte de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan savunmaya takviye! Leonidas Stergiou hedefte

Leonidas Stergiou'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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