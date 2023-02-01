Haberler Fenerbahçe "Savaşa hazırım"

"Savaşa hazırım"

Jayden Oosterwolde: Kendi pozisyonumda örnek aldığım isimler Roberto Carlos ve Andre Santos burada oynadılar. İyi iş çıkardılar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
"Savaşa hazırım"
Taraftarımızın şampiyonluk beklentisi var. Galatasaray ile 4 puanlık bir fark var. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu şekilde düşünürsek sonunda da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada birbirimize güvenmeliyiz. Bunu başarırsak şampiyon olacağız. Elbette buraya geldikten sonra şampiyonluk baskısını fazlasıyla hissettim. Bu kulübün şampiyonluğu ne kadar istediğini biliyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'nin menfaati için elimden geleni yapacağım.


Fenerbahçe'nin yeni transferi Oostewolde basın toplantısı düzenledi. 21 yaşındaki genç sol bek heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız "Roberto Carlos ve Andre Santos daha önce burada oynamış büyük futbolcular. Benim örnek aldığım isimler ve burada çok iyi işler çıkardı. Bu iki ismi kendime örnek aldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Oosterwolde şunları söyledi: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Geldiğimde düşündüklerimi de görmüş oldum. F.Bahçe'nin büyüklüğünü buraya gelince gördüm. Taraftar çok büyük bir kuvvet. Umarım sezon sonuna kadar destek devam ederler. Kendimi F.Bahçe'de kanıtlayıp Hollanda Milli Takımı'na çağırılmayı ve Premier Lig'e gitmeyi istiyorum"

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