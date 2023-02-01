"Savaşa hazırım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oostewolde basın toplantısı düzenledi. 21 yaşındaki genç sol bek heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız "Roberto Carlos ve Andre Santos daha önce burada oynamış büyük futbolcular. Benim örnek aldığım isimler ve burada çok iyi işler çıkardı. Bu iki ismi kendime örnek aldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Oosterwolde şunları söyledi: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Geldiğimde düşündüklerimi de görmüş oldum. F.Bahçe'nin büyüklüğünü buraya gelince gördüm. Taraftar çok büyük bir kuvvet. Umarım sezon sonuna kadar destek devam ederler. Kendimi F.Bahçe'de kanıtlayıp Hollanda Milli Takımı'na çağırılmayı ve Premier Lig'e gitmeyi istiyorum"