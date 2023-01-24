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Arda’nın ailesi tribünde

Karşılaşmayı Arda Güler'in ailesi de izledi. Anne Serap Güler ile baba Ümit Güler tribünde yerlerini aldı ancak Arda Güler yedek soyundu. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süre sonra kupa maçında ilk onbirde şans verdiği ve bir asist yapan genç yıldızı yeniden kulübeye çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Arda’nın ailesi tribünde
Karşılaşmayı Arda Güler'in ailesi de izledi. Anne Serap Güler ile baba Ümit Güler tribünde yerlerini aldı ancak Arda Güler yedek soyundu. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süre sonra kupa maçında ilk onbirde şans verdiği ve bir asist yapan genç yıldızı yeniden kulübeye çekti.
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