Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Sezona zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK maçını kayıpsız geçen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Kanarya, 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birkaç takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu.
Fenerbahçe, sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Breziyalı stoper, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmamıştı.
29 yaşındaki futbolcunun Flamengo'ya geri dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin dışında iki isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isimler...
ZAJC İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Kontrat yılında olan Miha Zajc kariyeriyle ilgili planını oluşturdu.
Fenerbahçe'ye Genoa'dan gelen 28 yaşındaki oyuncu, yeniden Çizme'ye dönmeyi arzuluyor.
Bu kararını da sarı-lacivertli yönetime ilettiği kaydedildi.
Bir süredir devam eden kontrat uzatma pazarlıklarından sonuç alınamamıştı.
Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Sloven futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
ALIOSKI DE YOLCU
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Ezgjan Alioski ile yollar ayrılacak.
Bu durumun Makedon futbolcuya da iletildiği öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcının buraya orjini sol bek olan bir isim istediği biliniyor.
Böylece Ferdi Kadıoğlu 8 numara pozisyonuna kaydırılacak.
Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta süre aldı.
Makedon futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.