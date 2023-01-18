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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, iki futbolcuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:46
Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Sezona zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK maçını kayıpsız geçen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Kanarya, 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Breziyalı stoper, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

29 yaşındaki futbolcunun Flamengo'ya geri dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin dışında iki isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

ZAJC İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Kontrat yılında olan Miha Zajc kariyeriyle ilgili planını oluşturdu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sloven yıldızın aklında İtalya'ya dönmek var.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Fenerbahçe'ye Genoa'dan gelen 28 yaşındaki oyuncu, yeniden Çizme'ye dönmeyi arzuluyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Bu kararını da sarı-lacivertli yönetime ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Bir süredir devam eden kontrat uzatma pazarlıklarından sonuç alınamamıştı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Sloven futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

ALIOSKI DE YOLCU

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Ezgjan Alioski ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Bu durumun Makedon futbolcuya da iletildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Portekizli çalıştırıcının buraya orjini sol bek olan bir isim istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Böylece Ferdi Kadıoğlu 8 numara pozisyonuna kaydırılacak.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Gustavo Henrique derken...

Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta süre aldı.

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