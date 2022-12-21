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Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini Michy Batshuayi (2) ve Joshua King'in golleriyle 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:36
Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Hazırlık maçlarında da aynı konsantrasyonu korudu, kupa maçıyla da devam ediyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Lig kadrosuyla sahada, kazanma hırsından milim geri gitmeden, en iyisini istemeye devam ediyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

İstanbulspor maçını da bu hisle oynattı takımına.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Çok iyi kapanan, ceza alanını pasa kapatan ve tehlikeye fırsat vermeyen İstanbulspor karşısında da sabırla oynadılar.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Sadece beş dakika top rakibin ayağına geçti, Fenerbahçe sahasında kaldı ve ilk hatada defans arkası koşusu geldi; ilk golü seyrettik.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Dakikalar geçmişti ki, benzer ikinci hatada, Joshua King bu kez ikinci golün asistini yaptı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Sonra… Normalde cumartesi günü maçı olan takım, kendi sahasında skoru bulduğunda ekonomik oynamayı planlar.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Hayır; Fenerbahçe'de bu yok.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Yine baskıyı yaptılar, yine rakibin üçüncü bölgesine yöneldiler, yine ayağa gelen her topta ilk olarak öne gitmek düşünüldü.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Batshuayi ile gelen 3. gol bu oyun planının eseriydi.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

İşte; bunları doğru analiz ettiğinizde, neden Fenerbahçe'nin farklı olduğunu, daha çok beğenildiğini, peşinden gidildiğini anlıyorsunuz.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Tabela için değil, tribüne gelenler, ekrandan seyredenler için konulmuş bir felsefe var.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Soğuk havaya, geç saatte başlayan ve açık kanaldan; A Spor'dan yayınlanan maça rağmen 20 bine yakın taraftar vardı Kadıköy'de.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Sahada saygı var, tribünlerde inanç…

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