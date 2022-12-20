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FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI İZLE (A SPOR CANLI) 📺 | FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Joao Pedro ve Arda Güler, maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? A Spor canlı izle

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 19:00
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI İZLE (A SPOR CANLI) 📺 | FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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KAZANAN SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.

5. TUR FİKSTÜRÜ

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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