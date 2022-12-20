FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI İZLE (A SPOR CANLI) 📺 | FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.



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KAZANAN SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.

5. TUR FİKSTÜRÜ

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor

13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor

15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor

17.00 Antalyaspor - Manisa FK

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziantep FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü