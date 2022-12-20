FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI İZLE (A SPOR CANLI) 📺 | FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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KAZANAN SON 16 TURUNA YÜKSELECEK
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Nazım Sangare, sakatlığını atlattı. Jorge Jesus'un görev vermesi halinde maçta süre alabilecek.
5. TUR FİKSTÜRÜ
20 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü