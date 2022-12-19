Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:58
Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile Ezgjan Alioski'nin oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

SERDAR AZİZ

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

GUSTAVO HENRIQUE

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

ATTILA SZALAI

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

WILLIAN ARAO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

MIHA ZAJC

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

DIEGO ROSSI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sol beke Sambacı! F.Bahçe menajeriyle görüştü
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) KONUSU NE? Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi ne zaman ve Çin Seddi özeti...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
ARALIK FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! 16:31
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 16:21
Ali Palabıyık geri döndü! Ali Palabıyık geri döndü! 16:13
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 15:58
Facundo Campazzo Kızılyıldız'da! Facundo Campazzo Kızılyıldız'da! 15:56
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:23
Daha Eski
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 15:11
Sevilla'ya Marcao şoku! Sevilla'ya Marcao şoku! 15:07
Andreas Beck futbolu bıraktı Andreas Beck futbolu bıraktı 15:01
Final-Four'un yapılacağı şehirler belli oldu! Final-Four'un yapılacağı şehirler belli oldu! 14:55
M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! 14:47
Sporting - Braga maçı saat kaçta? Sporting - Braga maçı saat kaçta? 14:35