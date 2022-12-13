Öncelik stoper

Fenerbahçe'de sakatlığı bir türlü geçmeyen Luan Peres'in yerine stoper takviyesi ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Adana Demirsporlu Samet Akaydın ilk sırada. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için de temaslar olduğu kulislerde konuşuluyor... Yönetim, yerli bir ismi kadrosuna katarak bu mevkideki sorunu gidermek istiyor. CSKA Moskova'nın Brezilyalı savunmacısı Willyan Rocha da listede yer alıyor. Ancak yabancı kontenjanı dolu olduğu için bu transfer ikinci planda düşünülüyor.

FORVETTE HALİL SEÇENEĞİ

Joao Pedro'nun ciddi şekilde sakatlanması ile forvete de bir transfer yapılma ihtimali doğmuştu. Aboubakar ile Luis Muriel gündemdeki isimler... Yönetimin, yeni sezon için Halil Dervişoğlu'nu da listesine aldığı öğrenildi. 23 yaşındaki forvet Burnley formasıyla bu sezon Championship'te 1 gol attı... Farklı bir kaç oyuncu için de araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.