Haberler Fenerbahçe Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, daha önce Güney Kore pazarından Kim Min-Jae'yi transfer etmiş ve yıldız futbolcuyu, Avrupa'nın önemli ekiplerinden Napoli'ye satmıştı. Fenerbahçe bu kez de, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı ile yıldızı parlayan Cho Gue-Sung'a transfer kancası attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferde, dev rakiplerle karşılaştığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:06 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:13
Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Grubun son maçında Portekiz'i 2-1 mağlup eden Güney Kore'de ise gündem elde edilen başarının yanı sıra 24 yaşındaki futbolcu Cho Gue-Sung'un tüm dünyadan gördüğü büyük ilgi.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

GANA MAÇINDA YILDIZI PARLADI
2022 Dünya Kupası'nda H Grubu 2. maçlarında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşmış. 5 gole sahne olan maçta Gana rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarsa da Asya temsilcisinde Cho Gue-Sung maça damgasını vurmuştu.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Golcü futbolcu 3 dakika içerisinde 2 gol bularak maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başarmış olsa da galiibiyet için yeterli olmamıştı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

TARİHE GEÇTİ
Gana maçının ikinci yarısında 58 ve 61. dakikalarda kafa ile ağları havalandıran Cho Gue-Sung, Dünya Kupası'nda Güney Kore formasıyla bir maçta iki gol atan ilk isim oldu.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

24 yaşındaki forvet ayrıca turnuvada bir karşılaşmada iki kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Bu sezon 40 maça çıkan yıldız oyuncu 24 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

MAÇ SONRASI HER ŞEY DEĞİŞTİ
Maçta performansıyla yıldızlaşan Cho Gue-Sung'un hayatı mücadele sonrası komple bir değişim yaşadı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Güney Koreli futbolcu, adeta taraftar akınına uğradı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
The Athletic'te yer alan habere göre Dünya Kupası öncesi Instagram hesabında yaklaşık 20 bin takipçisi bulunan Güney Kore'nin forveti Cho Gue-Sung, Gana maçının ardından bir anda tüm dünyada ilgi çekmeye başladı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

24 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı, yalnızca beş gönderiye sahip olmasına ve Temmuz'dan beri gönderi paylaşmamasına rağmen sadece birkaç gün içerisinde 1.6 milyona ulaştı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYOR, TELEFONUNU KAPATTI
Dünya Kupası'nda boy gösterdikten sonra 1 milyon 600 bin takipçiye ulaşan Cho, takipçilerinden de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya. Takipçilerinden binlerce mesaj alan Güney Koreli futbolcu, iddialara göre yoğun ilgiden dolayı telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Futbolunun yanı sıra görüntüsü ile de dikkatleri çeken Cho Gue-Sung'un, aynı zamanda takipçilerinden evlilik mesajları da aldığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

TÜRKİYE'YE TRANSFER İDDİASI
Bu sürpriz ilgiden ötürü hayli şaşkın olan Cho'nun isnmi transfer iddialarında da yer almaya başladı.

Cho Gue-Sung'a transfer kancası! Fenerbahçe ve Avrupa devleri...

Şu anda ülkesinde Jeonbuk Hyundai forması giyen ve 41 maçta 24 gol, 56 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe de dahil olmak üzere Borussia Dortmund ve Celtic ile anılıyor.

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