Kanarya'da başkan Ali Koç, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde taraftarlarla buluştu. Koç'a şampiyonluk hasretiyle ilgili bir soru yöneltildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı "Kısmetse inşallah. Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak" diyerek iddiasını ortaya koydu. Koç, Rezerv Lig formatının oturmadığını, farklı sistemlerin deneneceğini söyledi.

VAR'A YABANCI HAKEM

Ali Koç, neredeyse tüm takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu hatırlattı. Yabancı hakem ile ilgili yöneltilen sorulara şu yanıtı verdi: "Hakem performansları ortada. Geçici bir dönem için yabancı hakem konusunu irdeleyelim fikrini ilk biz gündeme getirdik. VAR'da yapacaklar. Önce orada başlayacak. Orta hakem konusunda Federesyon daha temkinli yaklaşıyor"

JESUS GİDERSE KENDİ GİDER

Buluşmada Ali Koç'a Jorge Jesus'un kontrat durumu da soruldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı "Jesus'u gönderen yok. Giderse kendi gider" cevabını verdi. Koç, Arda Güler ve Altay Bayındır sorularına ise "İkisi de çok düzgün, çok karakterli ve çok iyi oyuncular. Arda'ların, Altay'ların sayısını çoğaltmamız gerekiyor" şeklinde bir cevap verdi.