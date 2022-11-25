Haberler Fenerbahçe Baroni’den Arda Turan itirafı

Baroni’den Arda Turan itirafı

Kanarya'nın eski futbolcusu Cristian Baroni, 2009-10 sezonundaki Galatasaray derbisinden önce Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin perde arkasını anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Arda yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu. Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Baroni’den Arda Turan itirafı

Kanarya'nın eski futbolcusu Cristian Baroni, 2009-10 sezonundaki Galatasaray derbisinden önce Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin perde arkasını anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Arda yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu. Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı" dedi. Baroni o dönem, "Arda ayağımıza bastığı için tepki gösterdim" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

DİĞER
Son dakika Dünya Kupası haberi: Neymar o pozisyon sonrası herkesi korkuttu! Turnuvayı kapatma riskiyle karşı karşıya...
Almanya'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek
F.Bahçe'den Shaqiri bombası! Devre arası teklif yapılacak
Brezilyalı orta saha yeniden listede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...
Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi"
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2023 YKS ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" 07:46
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:27
Periler çok farklı Periler çok farklı 01:22
Potada Kanarya rüzgarı Potada Kanarya rüzgarı 01:22
Stadın yeni adı Atatürk oluyor Stadın yeni adı Atatürk oluyor 01:21
Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor 01:03
Daha Eski
Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor 01:02
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 00:29
Beşiktaş ikinci devre hazırlıklarına başladı! Beşiktaş ikinci devre hazırlıklarına başladı! 00:12
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:12
Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı hakem sözleri! Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı hakem sözleri! 00:13
Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." 00:14