Baroni’den Arda Turan itirafı

Kanarya'nın eski futbolcusu Cristian Baroni, 2009-10 sezonundaki Galatasaray derbisinden önce Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin perde arkasını anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Arda yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu. Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı" dedi. Baroni o dönem, "Arda ayağımıza bastığı için tepki gösterdim" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.