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Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı!

Fenerbahçe ve Puma arasında 2021 yılında imzalanan resmi sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı. Yeni anlaşmayla beraber Fenerbahçe futbol takımlarının 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında giyeceği resmi forma ve ürünler PUMA tarafından hazırlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:48
Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı!
Fenerbahçe ve Puma arasında 2021 yılında imzalanan resmi sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı.

Yeni anlaşmayla beraber Fenerbahçe futbol takımlarının 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında giyeceği resmi forma ve ürünler PUMA tarafından hazırlanacak.

Bu birliktelik ile PUMA ve Fenerbahçe'nin futbol dünyasındaki en yenilikçi ve en ilerici iki marka olma iddiası bir kez daha pekişmiş oluyor. İki dev markanın iş birliği, performans teknolojisinin gelişimi, sürdürülebilirlik, futbol kültürü, moda, genç ve kadın futboluna destek gibi güçlü değerler üzerinde yükselmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç: "Geçtiğimiz iki yıl Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Puma ile keyifli bir iş birliği içindeydik. Puma ile amaçlarımız ve hedeflerimiz birbiriyle paralel gidiyor. Bu da iş birliğimizi daha da anlamlı hale getiriyor. Önümüzdeki iki yılda da PUMA ile yol arkadaşlığı yapacağımız için mutlu ve heyecanlıyız. Fenerbahçe'ye dair her şey taraftarı için çok özeldir, içinde hikayeleri barındırır. Özellikle bu sezon, Kulübümüz için çok özel ve çok önemli. Umuyorum ki Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihe geçecek nice başarıları Puma ile birlikte yaşayacağız. PUMA imzalı formalarımız da Fenerbahçe ile taraftarı arasındaki hikâyede önemli bir yere sahip olacak."

Puma Middle East Genel Müdürü Taner Seyis: "Fenerbahçe ile geleceğe doğru birlikte attığımız bu yeni adım bizi çok heyecanlandırıyor ve aynı zamanda büyük gurur veriyor. PUMA ve Fenerbahçe, futbolda eşitlik, inovasyon, performans ve kültür alanlarına destek veren iki büyük marka olarak yola birlikte devam edecek. Hem saha içinde hem de saha dışında, performans ve günlük giyim ürünlerine getirdiğimiz yenilikçi anlayışı önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe taraftarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

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