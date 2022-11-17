Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde öncelikle stoper transferine önem veriliyor. Bu anlamda sarı lacivertlilerde gündeme oldukça sürpriz isimler geliyor. Kanarya'nın son olarak gündemine ise Adama Nagolo (Nordsjealand), Loic Mbe Son (Nott'm Forrest), Saidou Sow (St.Etienne), Penetra (Famalicao) gibi isimlerin girdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Sarı lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine mutlaka bir savunma oyuncusunu renklerine bağlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Kanarya'nın önünde birçok isim var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Dört koldan stoper için saldıran Fenerbahçe'nin gündemine 4 yeni isim daha geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Adama Nagalo (Nordsjealand), Loic Mbe Son (Nott'm Forrest), Saidou Sow (St.Etienne), Penetra (Famalicao) bu isimlerden bazıları.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Tüm stoper adaylarıyla aynı anda görüşmelerini yürütüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

HEMEN BİTECEK

Fenerbahçe yönetimi, transfer dönemine açılana kadar belirlenen bu isimlerle görüşmelerini sürdürecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Sonunda en doğru isimle anlaşmaya varılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Takıma çabuk alışması için de transfer döneminin başında sarı-lacivertli renklere kazandırılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Kanarya'nan stoper rotasyonunda şu anda Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Attila Szalai yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Ancak sakatlık veya cezalar olduğunda Jorge Jesus'un eli bir hayli zayıflıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Usta hoca da bu transferi bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Kanaryada yaşanan transfer gelişmeleri heyecanla takip edilmekte.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Sarı lacivertlilerde son maçlarda özellikle stoper hataları göze çarptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Bu anlamda yönetim hemen kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya stoper arıyor! İşte listeye yeni giren 4 isim

Etkili bir stoper takviyesiyle taraftarların gönlü ferahlatılmak isteniyor.

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