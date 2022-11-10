Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli oyuncu Miguel Crespo için talipler artmaya devam ediyor.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli oyuncu Miguel Crespo için talipler artmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde La Liga ekibi Atletico Madrid'den sonra Serie A ekibi Inter'in devreye girdiği iddia edildi.
Jorge Jesus'un planlarında önemli bir rolde oynayan Miguel Crespo'ya şimdi de İtalyan devi Inter talip oldu.
Sarı-lacivertlilerin satmayı kesinlikle düşünmediği yıldız oyuncu için istenen bonservis belli oldu.
Fenerbahçe'nin Miguel Crespo için 25 milyon Euro gibi bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Dev takımların bu rakama sıcak baktığı ve devre arasında girişimler yapabileceği aktarıldı.
"Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İnter tarafından takip ediliyor.
Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynarken Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı.
Crespo, Ankaragücü maçında 13.11 kilometre koşarak zirveye çıkmıştı.
Portekizli, Başakşehir karşısında da 12.67 kilometreyle haftanın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu.
İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu:
Bugüne kadar resmi bir temas olmamasına rağmen, İtalyan ekibi oyuncunun yeteneklerini her zaman yakından takip ediyor."
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Portekizli futbolcu, Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu.
1.86 boyundaki Miguel Crespo, orta sahanda ve tercih edilmesi halinde sol kanatta oynayabiliyor.
Crespo daha önce Barroselas, Neves FC, Merelinense, Braga B, Estroil gibi takımlarda oynamıştı.