Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira tarafından Portekiz 2. Ligi'nden transfer edilen Miguel Crespo, oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Azmiyle ve takıma kattıklarıyla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu, İtalya Serie A devi Inter'in radarına girdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Crespo için isteyeceği rakam belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:59
Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli oyuncu Miguel Crespo için talipler artmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Geçtiğimiz günlerde La Liga ekibi Atletico Madrid'den sonra Serie A ekibi Inter'in devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Jorge Jesus'un planlarında önemli bir rolde oynayan Miguel Crespo'ya şimdi de İtalyan devi Inter talip oldu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Sarı-lacivertlilerin satmayı kesinlikle düşünmediği yıldız oyuncu için istenen bonservis belli oldu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Fenerbahçe'nin Miguel Crespo için 25 milyon Euro gibi bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Dev takımların bu rakama sıcak baktığı ve devre arasında girişimler yapabileceği aktarıldı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

"Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İnter tarafından takip ediliyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynarken Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Crespo, Ankaragücü maçında 13.11 kilometre koşarak zirveye çıkmıştı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Portekizli, Başakşehir karşısında da 12.67 kilometreyle haftanın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu:

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Bugüne kadar resmi bir temas olmamasına rağmen, İtalyan ekibi oyuncunun yeteneklerini her zaman yakından takip ediyor."

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Portekizli futbolcu, Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

1.86 boyundaki Miguel Crespo, orta sahanda ve tercih edilmesi halinde sol kanatta oynayabiliyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Inter'den transfer kancası! İstenen rakam...

Crespo daha önce Barroselas, Neves FC, Merelinense, Braga B, Estroil gibi takımlarda oynamıştı.

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