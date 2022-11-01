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UEFA Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemini değiştirdi! Ivan Bebek yerine Marin Vidulun görev alacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe maçına atanan Ivan Bebek'in yerine maçın 4. hakemi Marin Vidulun olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 14:15 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 14:48
UEFA Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemini değiştirdi! Ivan Bebek yerine Marin Vidulun görev alacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Ivan Bebek'in 4'üncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada aynı göreve Marin Vidulin'in atandığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, perşembe günü Polonya'da karşılaşacak. B Grubu'nda oynanacak son maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek'in görev alacağı açıklanmıştı. Ancak UEFA, gelen tepkiler üzerine maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gitti. UEFA, Ivan Bebek'in yerine mücadelede 4'üncü hakem olarak Marin Vidulin'in görev alacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

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