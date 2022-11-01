Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber! Ivan Bebek Dinamo Kiev maçına atandı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ivan Bebek Dinamo Kiev maçına atandı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan lider çıkabilmek adına önemli bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı öncesi, orta hakem olarak tanıdık bir isim atandı: Ivan Bebek. Hırvat hakem, Fenerbahçe'nin daha önce UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynadığı Braga maçında, skandal kararlara imza atmıştı. İşte daha önce yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 12:42
Fenerbahçe'ye kötü haber! Ivan Bebek Dinamo Kiev maçına atandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek.

Mücadelenin 4. hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek atandı.

IVAN BEBEK MASUM MU ?

Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

Gözler Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası... Devamını Oku BUNU DA OKU
Buldozer 3'lü 17 takımı geride bıraktı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberi: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Skandal karar...
Güven Kıraç kendinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! 12 yıllık eşiyle boşandı 10 milyon TL, Cihangir'deki ev ve...
Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...
Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı! UEFA'dan şok...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (1 Kasım Salı)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (1 Kasım 2022)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar... Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar... 13:14
UEFA'dan skandal karar! F.Bahçe maçına atandı UEFA'dan skandal karar! F.Bahçe maçına atandı 12:42
G.Saray'da derbi mesaisi! 2 futbolcu... G.Saray'da derbi mesaisi! 2 futbolcu... 12:34
Icardi için bomba iddia! Yeni takımı... Icardi için bomba iddia! Yeni takımı... 12:24
Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı! UEFA'dan şok... Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı! UEFA'dan şok... 12:20
Başakşehir’in en golcüsü Ndayishimiye! Başakşehir’in en golcüsü Ndayishimiye! 11:53
Daha Eski
Derbi öncesii ilginç istatistik! Buruk ve Güneş... Derbi öncesii ilginç istatistik! Buruk ve Güneş... 11:42
Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta? Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta? 11:27
Anadolu Efes yeni transferini açıkladı Anadolu Efes yeni transferini açıkladı 11:06
Fırtına'nın antrenman ve basın programı belli oldu Fırtına'nın antrenman ve basın programı belli oldu 11:05
Yalçın Granit vefatının 2. yılında anılıyor Yalçın Granit vefatının 2. yılında anılıyor 11:00
Gözler Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası... Gözler Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası... 10:56