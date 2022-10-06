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Fenerbahçe AEK Larnaca : 2-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe 3. hafta maçında sahasında AEK Larnaca ile karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini Michy Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kanarya bu skorun ardından puanını 7'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe haftaya AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 00:03
Fenerbahçe AEK Larnaca : 2-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe 3. hafta maçında sahasında AEK Larnaca ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler rakibini Michy Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kanarya bu skorun ardından puanını 7'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe haftaya AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

6 FARKLI İSİM!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 6 farklı ismi ilk 11'de değerlendirirken, 4'lü savunma düzenini tercih etti.

Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc yedekler arasında yer aldı.

ARAO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

TARAFTARLAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.

Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

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