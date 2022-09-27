Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Vitesse ile anlaşmaya vardı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan, Comolli ile birlikte İstanbul macerası yaşayan Hollandalı'nın sarı lacivertli ekip ile birlikteliği kısa sürmüştü.

İmzanın ardından konuşan Cocu, "Vitesse, bir oyuncu olarak harika anılara sahip olduğum, Spor tutkusu olan bir kulüp. Buraya bir antrenör olarak dönmek elbette beni gururlandırıyor." dedi.