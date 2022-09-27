Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Vitesse ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Vitesse ile anlaşmaya vardı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, ülkesinin takımlarından Vitesse'nin başına geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 10:31
Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu Vitesse ile anlaşmaya vardı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan, Comolli ile birlikte İstanbul macerası yaşayan Hollandalı'nın sarı lacivertli ekip ile birlikteliği kısa sürmüştü.

İmzanın ardından konuşan Cocu, "Vitesse, bir oyuncu olarak harika anılara sahip olduğum, Spor tutkusu olan bir kulüp. Buraya bir antrenör olarak dönmek elbette beni gururlandırıyor." dedi.

DİĞER
Tekli koltuk nerede? Sosyal medya bu dikkat testiyle çalkalanıyor...
Aksaray'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! "Rezil oldu"
Hamit Altıntop'tan millilere çok sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..."
Jesus derbi taktiğini belirledi! Rennes maçının son 30 dakikası...
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Rabiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
Jale İnan kimdir, nereli, mesleği ne?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? 11:18
FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! 11:17
Portekiz - İspanya maçı saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı saat kaçta? 10:44
Sami Uğurlu'dan Stefan Kuntz tepkisi! Sami Uğurlu'dan Stefan Kuntz tepkisi! 10:33
İşte Icardi - Wanda Nara ilişkisinde son durum! İşte Icardi - Wanda Nara ilişkisinde son durum! 10:31
Cocu'nun yeni adresi belli oldu Cocu'nun yeni adresi belli oldu 10:27
Daha Eski
Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Dünya Kupası... Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Dünya Kupası... 10:25
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 10:14
Yeni Malatya'da hazırlıklar son hız devam ediyor Yeni Malatya'da hazırlıklar son hız devam ediyor 10:14
Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip... Jesus'un Beşiktaş planı hazır! Yerinde takip... 10:14
Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? 10:04
Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? 09:53