FENERBAHÇE HABERLERİ - Berisha elde kaldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Berisha'nın Stuttgart'a transferi yattı... Alman U-21 Milli Takımı oyuncusunun, Wolves'a gitmeye hazırlanan Kalajdzic'in yerine transfer edileceği iddia ediliyordu. Ancak Alman ekibinin sportif direktörü Sven Mislintat, bir forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı.
Berisha'nın Stuttgart'a transferi yattı... Alman U-21 Milli Takımı oyuncusunun, Wolves'a gitmeye hazırlanan Kalajdzic'in yerine transfer edileceği iddia ediliyordu. Ancak Alman ekibinin sportif direktörü Sven Mislintat, bir forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı. Stuttgart Nachrichten gazetesine konuşan Mislintat, "Yalnızca bir transfer gerçekten mantıklıysa olacak" dedi.