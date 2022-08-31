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FENERBAHÇE HABERLERİ - Berisha elde kaldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Berisha'nın Stuttgart'a transferi yattı... Alman U-21 Milli Takımı oyuncusunun, Wolves'a gitmeye hazırlanan Kalajdzic'in yerine transfer edileceği iddia ediliyordu. Ancak Alman ekibinin sportif direktörü Sven Mislintat, bir forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Berisha elde kaldı
Berisha'nın Stuttgart'a transferi yattı... Alman U-21 Milli Takımı oyuncusunun, Wolves'a gitmeye hazırlanan Kalajdzic'in yerine transfer edileceği iddia ediliyordu. Ancak Alman ekibinin sportif direktörü Sven Mislintat, bir forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı. Stuttgart Nachrichten gazetesine konuşan Mislintat, "Yalnızca bir transfer gerçekten mantıklıysa olacak" dedi.
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