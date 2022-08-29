"Şampiyonlukta leke yok"

Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı'na konuk oldu. Başakşehir'in teknik patronu, 2010- 11 sezonu şampiyonluğuyla ilgili olarak, "Annemin ismi Fatma, babamın Mehmet. Onların isimlerinden şüphe etmediğim gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda leke yok. Fenerbahçe tertemizdir. Ben sahadaydım. Yaşananları bizden daha iyi bilecek kimse yok" dedi... 3 Temmuz süreci için, "Sıkıntılı bir süreçti. Türkiye zor günler yaşadı. Cefasını biz çektik" diyen Belözoğlu ayrıca, "Fenerbahçe'de sabırsızlık problemi var.... Beni birkaç kez odasından kovsa da Aziz Yıldırım'ı hep iyi anılarla hatırlıyorum... Gönderildiğimi televizyondan öğrendim. 'Keşke mektupla göndermeseydiniz' dedim" ifadelerini kullandı.