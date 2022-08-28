Dinamo Kievli Vladyslav Vanat'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Onlardan daha güçlü olduğumuzu..."

Dinamo, Ukrayna'ya döndü. Kendi ülkenizde antrenman yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz?

Tabii ki. Kendi ülkemizde olmak bize güç veriyor. Tüm takım, ekstra enerji ve motivasyonla çalışıyor ama ben, Kiev'e gitmek istiyorum. İki aydır oraya gidemiyorum ve memleketime dönmek istiyorum. Burada iyi karşılansak da...