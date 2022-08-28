Dinamo Kievli Vladyslav Vanat'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Onlardan daha güçlü olduğumuzu..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakiplerinden Dinamo Kiev'in forvet oyuncusu Vladyslav Vanat, Ukrayna basınına flaş açıklamalarda bulundu. Vanat yaptığı konuşmada, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldikleri ve uzatmalarda turu geçtikleri Fenerbahçe'yi, bir kez daha yenmeleri gerektiğini vurguladı. Vanat, konuşmasında, "Türk futbolseverlere ve Fenerbahçe'ye, onlardan daha güçlü olduğumuzu bir kez daha kanıtlamamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi. İşte o sözler...
Dinamo, Ukrayna'ya döndü. Kendi ülkenizde antrenman yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. Kendi ülkemizde olmak bize güç veriyor. Tüm takım, ekstra enerji ve motivasyonla çalışıyor ama ben, Kiev'e gitmek istiyorum. İki aydır oraya gidemiyorum ve memleketime dönmek istiyorum. Burada iyi karşılansak da...
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu. Yorumunuz nedir? İyi takımlara karşı oynyacağız. Türk futbolseverlere ve Fenerbahçe'ye, onlardan daha güçlü olduğumuzu bir kez daha kanıtlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Diğer iki rakibimiz de güçlü takımlar, onlarla oynamak ilginç olacak.
Tahmin ettiğin takımlar kurada geldi mi? Kura öncesi Zürih ile karşılaşmayı isterdim çünkü orada da Ukraynalı bir futbolcu var. Açıkçası, kimin bize rakip olacağı umrumda değildi.
JESUS KIEV'İ İSTEMİŞTİ! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, daha önce bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev ile tekrar karşılaşmak istediklerini şu sözlerle ifade etmişti;
"O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim"