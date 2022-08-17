FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk mücadelesinde Austria Wien'e konuk olacak.
Savunma hattına birçok transfer yapan Fenerbahçe'de gidecek isimler merak konusu.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk mücadelesinde Austria Wien'e konuk olacak.
Savunma hattına birçok transfer yapan Fenerbahçe'de gidecek isimler merak konusu.
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki şişkinliği nedeniyle kadrodan bazı isimlerin ayrılması gündemde.
Kim Min jae'yi İtalyan ekibi Napoli'ye satan sarı lacivertlilerde gündem Szalai'nin geleceği...
Macar stoper için birçok kulüple görüşen Fenerbahçe transferde istediği rakamları bulamadı.
İngiliz ekibi Aston Villa ve West Ham United Szalai için Fenerbahçe'ye teklif sunmuştu.
Ancak West Ham United son dakika transferini açıkladı.
Londra temsilcisi PSG forması giyen Thilo Kehrer'i resmen açıkladı.
Szalai ile uzun zamandır adı geçen West Ham United yaptığı Kerher hamlesiyle birlikte görüşmelerini sonlandırdı.
West Ham United, 24 yaşındaki Macar savunmacı için Fenerbahçe'ye 15 milyon euro civarında bonservis bedeli önermişti.
West Ham 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
İngiliz basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Kehrer Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev adlı.
Alman savunmacı 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.