Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Fenerbahçe haberi... Sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk mücadelesinde Austria Wien'e konuk olacak Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan gidecek isimler netleşiyor. Kanarya'nın başarılı Macar stoperi Szalai için gelen birçok teklif var. Szalai ile ilgilenen West Ham United transferden vazgeçti. İngiliz ekibi savunma hattına PSG'li yıldızı transfer etti. (FB TRANSFERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:03
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Fenerbahçe'nin savunma hattındaki şişkinliği nedeniyle kadrodan bazı isimlerin ayrılması gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Kim Min jae'yi İtalyan ekibi Napoli'ye satan sarı lacivertlilerde gündem Szalai'nin geleceği...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Macar stoper için birçok kulüple görüşen Fenerbahçe transferde istediği rakamları bulamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Szalai ile uzun zamandır adı geçen West Ham United yaptığı Kerher hamlesiyle birlikte görüşmelerini sonlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

West Ham United, 24 yaşındaki Macar savunmacı için Fenerbahçe'ye 15 milyon euro civarında bonservis bedeli önermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

West Ham 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

İngiliz basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Kehrer Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev adlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai transferi rafa kalktı! West Ham United...

Alman savunmacı 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.

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