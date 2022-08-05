TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus'un gelişiyle gözden düşen Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Bir süredir Hull City ile görüşme yürüten Yunan oyuncu sonunda ikna oldu.
Akşam'ın haberine göre Hull City, Dimitris Pelkas'ı ikna ederek transfere noktayı koydu.
İŞTE DİMİTRİS PELKAS'IN BONSERVİSİ
28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son senesine girdi.
Sarı lacivertli ekibin para kazanmak istediği Dimitris Pelkas için Hull City'nin ödeyeceği ücret belli oldu.
İngiliz ekibi Pelkas için Fenerbahçe'ye 3.6 milyon euro bonservis ödeyecek.
Transferin imza aşamasına geldiği ve çok kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
Dimitris Pelkas için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu.
Öyle ki 3 milyon euroyu gözden çıkaran Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u da transferde kullanacaktı.
Kaleci arayışında olan Fenerbahçe'nin de sıcak baktığı transferde İrfan Can Eğribayat'ın alınması sonrası daha yüksek ücret teklif eden Hull City transferi bitirdi.
Dimitris Pelkas 2020 yazında 2.2 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Skorer futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte çıktığı 65 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Yunan oyuncu şık golleri ve hareketleriyle taraftara kendini sevdirmişti.
Fakat geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalmış, Jesus'un gelişiyle formayı unutmuştu.