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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro mühendisliği kapsamında harekat hızla sürdürülüyor. Transfer dönemini yoğun geçiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Dimitris Pelkas'ın Hull City ile anlaştığı ve transferin tamamlanmasının çok yakın olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 15:13
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Jorge Jesus'un gelişiyle gözden düşen Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Bir süredir Hull City ile görüşme yürüten Yunan oyuncu sonunda ikna oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Akşam'ın haberine göre Hull City, Dimitris Pelkas'ı ikna ederek transfere noktayı koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

İŞTE DİMİTRİS PELKAS'IN BONSERVİSİ

28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son senesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Sarı lacivertli ekibin para kazanmak istediği Dimitris Pelkas için Hull City'nin ödeyeceği ücret belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

İngiliz ekibi Pelkas için Fenerbahçe'ye 3.6 milyon euro bonservis ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Transferin imza aşamasına geldiği ve çok kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Dimitris Pelkas için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Skorer futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte çıktığı 65 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Yunan oyuncu şık golleri ve hareketleriyle taraftara kendini sevdirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor!

Fakat geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalmış, Jesus'un gelişiyle formayı unutmuştu.

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