Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Son dakika haberleri... Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken İstanbul devleri bir isim için karşı karşıya geldi. Hücum yönünden kadrosunu genişletmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İki kulübünde Girondins Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 10:54
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçı oynayacağı için sezonu erken açan sarı-lacivertliler, yoğun bir transfer dönemi geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı Kanarya, hücum hattında rotasyonu genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Kadrosunu Lincoln Henrique, Joshua King, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İrfan Can Eğribayat Luan Peres, Gustavo Henrique ve Joao Pedro ile güçlendiren Fenerbahçe'de santrfor takviyesi yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Beşiktaş'ta ise Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılarda kadroya katılacak ve kadrodan gönderilecek isimler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Her iki takımda da hücum hattının rotasyonu genişletilmek istenirken dış basından bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlıların hücum bölgesine takviye yapması beklenirken flaş bir isimde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Elheraldo adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Girondins Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Kanat mevkiinde forma giyen hücum oyuncusu kulübüyle 21 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

26 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı maçlarda 9 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Honduraslı futbolcu aynı zamanda santrfor bölgesinde de forma giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Skorer oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.

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