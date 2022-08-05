TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Beşiktaş Alberth Elis transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçı oynayacağı için sezonu erken açan sarı-lacivertliler, yoğun bir transfer dönemi geçiriyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı Kanarya, hücum hattında rotasyonu genişletmek istiyor.
Kadrosunu Lincoln Henrique, Joshua King, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İrfan Can Eğribayat Luan Peres, Gustavo Henrique ve Joao Pedro ile güçlendiren Fenerbahçe'de santrfor takviyesi yapılacak.
Beşiktaş'ta ise Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılarda kadroya katılacak ve kadrodan gönderilecek isimler netlik kazanıyor.
Her iki takımda da hücum hattının rotasyonu genişletilmek istenirken dış basından bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlıların hücum bölgesine takviye yapması beklenirken flaş bir isimde karşı karşıya geldiği iddia edildi.
Elheraldo adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Girondins Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği belirtildi.
Kanat mevkiinde forma giyen hücum oyuncusu kulübüyle 21 maçta forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı maçlarda 9 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
Honduraslı futbolcu aynı zamanda santrfor bölgesinde de forma giymektedir.
ALBERTH ELIS KİMDİR?
Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur.
Skorer oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.
26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.
Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir.
Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.