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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Berke Özer'in ayrılmasının ardından kaleci arayışları başlamıştı. Kanarya Gökhan Akkan ile imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı rövanş maçında Altay Bayındır'ın sakatlanması tüm planları bozdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertlilerde transferde öncelik kaleci mevkisine verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da transfer çalışmalarında kaleci alacaklarını dile getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertlilerin başkanı yaptığı açıklamada, "Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız. Kim Min-Jae konusu var. Kim Min-Jae'nin hayali Premier Lig'de oynamaktı. Kim Min-Jae'yle sözleşme imzalarken çıkış maddesi üzerine 11 gün konuştuk. Kim Min-Jae'yi bırakmak istemiyorduk, maaşında iyileştirme de yaptık. Kim'in ayrılığı maddi anlamda bize fayda sağlasa da hocamızın da bizim de planlarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Slovacko maçında Altay Bayındır'ın durumu merak ediliyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Tecrübeli file bekçisinin sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAYACAK

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Rizespor'dan Gökhan Akkan'la transfer için anlaşma noktasına geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

27 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Rizespor'un kampında bulunan tecrübeli eldivenin transfer görüşmeleri nedeniyle bugün veda ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Gökhan Akkan'ın sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde transferin resmiyete kavuşacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

Sincan Belediyespor altyapısında yetişen Gökhan Akkan daha sonra Ankaraspor ve Ankaragücü'nde oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma tamam

27 yaşındaki eldiven 336 bin Euro karşılığında 2015-2016 sezonu başında Rizespor'a gitti.

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